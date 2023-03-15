رئيس النصر للكيماويات: ننتج 1.7 مليون طن مقارنة بـ220 ألفا منذ 8 أعوام

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية فى العين السخنة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن المجمعات تدعم المشروعات القومية للدولة المصرية خصوصا فى مجال الزراعة. وأوضح أن الشركة أنشأت مجمعا لإنتاج الأسمدة الأزوتية فى 2019، واليوم تفتتح المجمع الثانى فى العين السخنة، وتعد شركة النصر هى الشركة الوحيدة فى مصر التى تنتج الأسمدة الأزوتية المختلفة، وارتفع إنتاج الشركة إلى مليونا و740 ألف طن مقارنة بـ220 ألف طن منذ 8 أعوام وهو ما انعكس على نسب التصدير التى وصلت إلى 5 أضعاف.

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