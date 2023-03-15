إنجاز جديد للمرأة المصرية بقطاع الطيران المدني باختيارها رئيسا للجنة التوجيهية للمرأة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 10:30 صباحاً - تتويجا للجهود التي توليها وزارة الطيران المدني بتدعيم المرأة العاملة على المستويين الإقليمى والدولى في مجال الطيران المدني،، وتزامنا مع الاحتفال بيوم المرأة العالمي، أشاد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى باختيار المهندسة إنجي اليظى مستشار بسلطة الطيران المدني المصري رئيسا للجنه التوجيهيه للمرأه الافريقيه فى الطيران وذلك في المبادرة التي أطلقتها المنظمة الإفريقية للطيران المدني "أفكاك" (AFCAC)، حيث يتم اختيار عضوات هذه اللجنه من الكوادر النسائية المتميزة والمعروفه على مستوى القارة الإفريقية .

وتعتبر هذه اللجنه منصه تجمع المرأه الافريقيه بالمهن التخصصيه فى مجال الطيران المدنى من الدول والمنظمات غير الحكوميه وممثلى الصناعه معا للمشاركة فى تعزيز المساواة بين الجنسين وإعطاء النصائح والتوجيهات فى شأن النقص العام في القوى العاملة الماهرة في مجال صناعه الطيران .

جدير بالذكر أن "اليظى" تعد ثاني إمرأة مصرية وثالث إمرأة عربية شغلت منصب مندوب مصر بمجلس منظمة الطيران المدنى الدوليه "الإيكاو" ولمده عامين منذ إنشاء المنظمة عام ١٩٤٧.