سويلم يتابع إجراءات التحول لإستخدام نظم الرى الحديث فى مزارع قصب السكر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 10:30 صباحاً - التوجيه بالبدء الفورى فى تنفيذ منطقة تجريبية للرى الحديث على ترعة بلوخر بمحافظة أسوان

الدكتور سويلم :

- رؤية الوزارة تعتمد على رفع كفاءة إستخدام المياه وزيادة الانتاجية المحصولية بما ينعكس على زيادة العائد المادى للمزارعين

- آليات للتوسع فى التحول للرى الحديث بالبساتين ومزارع قصب السكر طبقاً لمعايير وجدول زمنى للتنفيذ

- الإستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين

- التنسيق بين وزارتى الرى والزراعة للإتفاق على آليه تنفيذ مشتركة لتطوير المساقي بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً مع السيد الدكتور/ عاطف نصار مستشار الوزير للرى الحديث ، والسيد المهندس/ محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى ، لمتابعة إجراءات التحول لإستخدام نظم الرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين والأراضى الرملية .

وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع آليات التوسع فى التحول للرى الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر طبقاً لمعايير وجدول زمنى للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة ، بمساحة ٣٢٥ ألف فدان منزرعة بقصب السكر و ٧٥٠ ألف فدان من البساتين ، مع الإستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال إستخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية .

وصرح الدكتور سويلم أن رؤية الوزارة تعتمد على رفع كفاءة إستخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة نظام الري الحقلي وزيادة الانتاجية المحصولية وإنعكاس ذلك على زيادة العائد المادى للمزارعين ، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والتى من بينها التحول لنظم الرى الحديث مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها ، ودراسة هذا الملف بشكل متكامل يشمل التأثير علي معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي التي تدخل المنظومة المائية في مناطق أخرى والتأثير على ملوحة التربة .

وأضاف سيادته أنه يجرى التنسيق مع وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى للإتفاق على آليه تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المساقي المغذية للزمامات بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة ري حديث متكاملة تشتمل على غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الري الحقلية .

و وجه الدكتور سويلم بالبدء الفورى فى تنفيذ منطقة تجريبية للرى الحديث على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر ، وتطوير المساقى الخاصة بالمنطقة التجريبية بتحويلها لمواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة .