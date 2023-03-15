رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا لوزير الاتصالات حول استخدام مقرات مكاتب البريد لتقديم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 10:30 صباحاً - استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يتضمن الموقف التنفيذي لخدمات الشهر العقاري، المُقدَّمة من خلال مكاتب البريد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وأوضح وزير الاتصالات، في تقريره، أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على استخدام مقرات مكاتب البريد بالمحافظات لتقديم خدمات الشهر العقاري بعدد 116 مكتبًا موزعة جغرافيًا وفقًا لاحتياجات وزارة العدل، مؤكدًا أنه تم تشغيل الخدمة في العدد ذاته.

وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أنه طبقًا للتوزيع الجغرافي، بلغ عدد المكاتب في محافظة القاهرة 18 مكتبًا، و10 مكاتب في محافظة الجيزة، واستأثرت محافظات الشرقية والغربية والإسكندرية بـ 9 مكاتب لكلٍ منها.

كما وصل عدد المكاتب في محافظة المنوفية إلى 8 مكاتب، وفي المنيا بلغ عدد المكاتب 7 مكاتب، وبني سويف 6 مكاتب. بالإضافة إلى 5 مكاتب بمحافظة قنا، و5 مكاتب بكفر الشيخ. وكذا تم استخدام مقرات 4 مكاتب في الأقصر، و4 مكاتب في أسوان، و3 مكاتب في كلٍ من البحر الأحمر والدقهلية والفيوم وسوهاج والقليوبية على حدة.

وشهدت محافظتا أسيوط والبحيرة استخدام مقرات مكتبين في كل منهما، فضلًا عن استخدام مقر مكتب واحد في محافظة الوادي الجديد، ومكتب في الإسماعيلية، ومكتب في محافظة دمياط.

ولفت وزير الاتصالات، من خلال التقرير، إلى أن عدد المعاملات على الخدمة قد بلغ، منذ بِدء التشغيل، نحو مليون و599 ألفًا و423 معاملة.