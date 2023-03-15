جدة - نرمين السيد - صرح بذلك المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية فى منشور على صفحته الرسمية اليوم الأربعاء. وننقل بثا مباشرا لفعاليات الافتتاح نقلا عن قناة " ". وكان الرئيس السيسى على تواصل دائم ومتابعة مستمرة لمشروع مجمع الأسمدة الأزوتية فى العين السخنة والذى يضم 6 مصانع متنوعة لتغطية الإنتاج المحلى والتصدير للخارج وتوفير العملة الصعبة لمصر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى يفتتح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة (بث مباشر) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.