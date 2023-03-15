استقبال الرئيس السيسى لوفد إيطالى رفيع المستوى يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وبعنوان "آفاق واسعة للتعاون الاقتصادى بين مصر وإيطاليا"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الإيطالية التى تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المثمر فى مصر، منوها بوجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادى على جميع الأصعدة، وهو ما ثمنه الجانب الإيطالى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس، وفدا إيطاليا رفيع المستوى، برئاسة أنطونيو تايانى نائب رئيس الوزراء وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى ضم آنا ماريا بيرنينى وزيرة الجامعات والبحث العلمى، والسفير ريكاردو جواريليا أمين عام وزارة الخارجية، والسفير الإيطالى بالقاهرة، وعددا من مسئولى كبرى الشركات الإيطالية العاملة فى عدة مجالات، لاسيما الزراعة واستصلاح الأراضى والصناعات الغذائية.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن هذه الزيارة تأتى لتفعيل الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، ووضع حجر أساس لمزيد من التعاون الاقتصادى، من خلال تعزيز وجود الشركات الإيطالية بمصر، لاسيما فى مجالات الزراعة والغذاء، فى ضوء الأهمية الحيوية للعمل على تحقيق الأمن الغذائى خلال المرحلة الراهنة التى يعانى فيها العالم أزمات متتالية.

وقال المستشار أحمد فهمى المتحدث باسم الرئاسة، إن زيارة نائب رئيس وزراء إيطاليا، القاهرة، على رأس بعثة تجارية موسعة من كبرى الشركات الإيطالية، تأتى فى إطار علاقات الصداقة الراسخة بين مصر وإيطاليا، والإرادة السياسية القوية لدى الجانبين، لتطوير هذه العلاقات، ودفعها للأمام، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

شهد اللقاء، أيضا، التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائى، وكذا تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية، وبحث جهود التعاون فى مجال الطاقة، حيث اتفق الجانبان على مواصلة العمل فى هذه المجالات خلال المرحلة المقبلة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للبلدين، ومواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الدولية المتنامية سياسيا واقتصاديا.

حضر اللقاء، من الجانب المصرى، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.

وفى الشأن المحلى، ذكرت صحيفة "الأهرام" تحت عنوان "مدبولى يشهد توقيع بروتوكول الحوافز المادية لتنمية الأسرة"، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أشاد باحتفالية يوم الشهيد التى أقيمت منذ أيام بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى وبالرسائل المهمة التى تضمنتها كلمة الرئيس وتطرقت إلى فترات دقيقة من عمر هذا الوطن فى إطار من المكاشفة ليدرك الجميع حجم الإنجاز الذى نجحنا فى تحقيقه قياسا بصعوبة التحديات.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء قدم ــ خلال رئاسته اجتماع الحكومة أمس ــ الشكر إلى أبطال القوات المسلحة والشرطة، وتطرق إلى النتائج المهمة لزيارة ميتا فريدريسكن رئيسة وزراء الدنمارك إلى مصر، مشيرا إلى أن لقاءها الرئيس عبدالفتاح السيسى شهد بحث العديد من الفرص الواعدة لدفع مجالات التعاون الثنائى المشترك.

على جانب آخر، وجه مدبولى الوزراء المعنيين بالعمل على المتابعة المستمرة لتوافر السلع مع اقتراب شهر رمضان الكريم والتنسيق المستمر مع المحافظين لتطبيق الآليات اللازمة لضبط الأسواق والتأكد من توافر مختلف المنتجات البترولية.

وفى ذات السياق، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار وزير التنمية المحلية بأن تكون مواعيد إغلاق المحال والمولات التجارية والمطاعم والكافيهات والبازارات خلال شهر رمضان وأجازة عيد الفطر يوميا الساعة الثانية صباحا مع استمرار خدمة "التيك أواى" وخدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار 24 ساعة بالنسبة للمطاعم والكافيهات،على أن تلتزم مختلف محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميا بالإغلاق الساعة العاشرة مساء عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن وألا تخضع للمواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، ويتم بدء العمل بتلك المواعيد من يوم الأربعاء المقبل حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك ووج ه رئيس الوزراء باستكمال الإجراءات المطلوبة لتنفيذ القرار.

وذكرت صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "شکرى: مؤتمر شرم الشيخ للمناخ انتقل بالعالم من مرحلة التعهدات إلى التنفيذ"، أن سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ COP27 أكد على ما مثله مؤتمر شرم الشيخ من محطة مهمة على صعيد الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى لالتزامات مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال مشاركة سامح شكرى أمس فى الاجتماع الوزارى الافتراضى لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ وذلك بناء على الدعوة الموجهة إليه من المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى.

ونقلت الصحيفة عن السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية قوله إن الاجتماع تناول ما تحقق من نجاحات خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ وسبل البناء عليها فى إطار التحضير لمؤتمر المناخ المقبل COP28 المقرر عقده نهاية العام الجارى فى الإمارات.

وأوضح وزير الخارجية أن نجاح عمل المناخ الدولى فى تحقيق أهدافه يتطلب مراعاته لشواغل مختلف الأطراف المعنية بما يعزز من ثقتها وانخراطها فى العمل المناخى، وذلك على نحو ما تحقق خلال مؤتمر COP27 الذى شهد إنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ فى الدول النامية الأكثر تضررا.

وتحت عنوان "تدشين أعمال مصرى سويدى لتعزيز التعاون الاقتصادى"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أعلن تدشين منتدى أعمال مصرى سويدى كخطوة أولى ومنصة للتعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال زيارة الوزير إلى العاصمة السويدية استوكهولم وعقد خلالها مباحثات ثنائية مع جوهان فورسيل وزير التجارة الخارجية والتعاون والتنمية الدولية السويدى تناولات تعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة وجذب الاستثمارات السويدية إلى مصر.

وناقشت فعاليات منتدى الأعمال المشترك عددا من موضوعات التعاون المستقبلى بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار وبناء القدرات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم السويد لمصر فى إطار رئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبى.

وفى شأن الاقتصاد أيضا، وتحت عنوان "الصادرات المصرية تسجل 51.6 مليار دولار العام الماضى"، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات، كشفت عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم لتسجل 51.6 مليار دولار خلال عام 2022، محققة رقما قياسيا جديدا فى تاريخها، مقابل 43.6 مليار دولار خلال عام 2021، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار، وبنسبة ارتفاع 18.3%.

وأكد الجهاز أن قائمة أعلى عشر دول استيرادا من مصر خلال عام 2022 تتضمن تركيا بقيمة 4 مليارات دولار، وإسبانيا بـ 3.7 مليار دولار، ثم إيطاليا بـ 3.4 مليار، والسعودية بقيمة 2.5 مليار، وأمريكا بـ 2.3 مليار دولار، وهولندا بـ 2.1 مليار دولار، وكوريا الجنوبية بمليارين، والإمارات بـ 1.9 مليار، تساويها فى القيمة دولة الهند، والصين بـ 1.8 مليار دولار، حيث تستحوذ هذه الدول على 49.6% من إجمالى قيمة الصادرات المصرية.