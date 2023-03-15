السيسى يصل مقر افتتاح مجمع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، إلى مقر افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة.



جدة - نرمين السيد - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأربعاء، إلى مقر افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة. وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يشهد اليوم افتتاح المجمع.

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