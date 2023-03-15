«الأنباء الكويتية» تبرز تأكيد السيسى وجود آفاق للتعاون الاقتصادى مع إيطاليا

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية، اليوم الأربعاء تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادى مع إيطاليا على جميع الأصعدة، وترحيبه بالمسؤولين والشركات الإيطالية التى تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المثمر فى مصر.





وذكرت الصحيفة، تحت عنوان "السيسى: آفاق واسعة من التعاون الاقتصادى مع إيطاليا" أن ذلك جاء خلال استقباله أمس لوفد إيطالى رفيع المستوى برئاسة أنطونيو تايانى نائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى الإيطالى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأضافت "أن الرئيس السيسى قال فى هذا الإطار، إن مصر ترحب بالمسؤولين والشركات الإيطالية، التى تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المثمر فى مصر" مشيرا إلى وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادى على جميع الأصعدة، وهو ما ثمنه الجانب الإيطالى، وأن هذه الزيارة تأتى لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ووضع حجر أساس لمزيد من التعاون الاقتصادى من خلال تعزيز وجود الشركات الإيطالية فى مصر، لاسيما فى مجالات الزراعة والغذاء فى ضوء الأهمية الحيوية للعمل على تحقيق الأمن الغذائى خلال المرحلة الراهنة التى يعانى فيها العالم من أزمات متتالية فى هذا الصدد.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، القول:"إن زيارة نائب رئيس وزراء إيطاليا للقاهرة، على رأس بعثة تجارية موسعة من كبرى الشركات الإيطالية، تأتى فى إطار علاقات الصداقة الراسخة بين مصر وإيطاليا، والإرادة السياسية القوية لدى الجانبين لتطوير هذه العلاقات ودفعها للأمام، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين".

وأشارت (الأنباء) إلى أن اللقاء شهد أيضا التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين، وكذلك تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية، وبحث جهود التعاون فى مجال الطاقة، واتفق الجانبان على مواصلة العمل فى هذه المجالات خلال المرحلة القادمة؛ لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى البلدين، ومواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الدولية المتنامية سياسيا واقتصاديا.