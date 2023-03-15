سويلم يتابع إجراءات التحول لاستخدام الرى الحديث فى مزارع قصب السكر

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع الدكتور عاطف نصار مستشار الوزير للرى الحديث، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى؛ لمتابعة إجراءات التحول لاستخدام نظم الرى الحديث فى مزارع قصب السكر والبساتين والأراضى الرملية.





واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع آليات التوسع فى التحول للرى الحديث فى البساتين ومزارع قصب السكر طبقاً لمعايير وجدول زمنى للتنفيذ بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضى الجديدة ثم الأراضى القديمة، بمساحة 325 ألف فدان منزرعة بقصب السكر و 750 ألف فدان من البساتين، مع الإستمرار فى متابعة التحول للرى الحديث بالأراضى الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للرى بالغمر فى الأراضى الرملية.

وصرح الدكتور سويلم، بأن رؤية الوزارة تعتمد على رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة نظام الرى الحقلى وزيادة الإنتاجية المحصولية وإنعكاس ذلك على زيادة العائد المادى للمزارعين، وذلك من خلال العديد من الإجراءات والتى من بينها التحول لنظم الرى الحديث مع مراعاة كافة الأبعاد المائية والبيئية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها، ودراسة هذا الملف بشكل متكامل يشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفى وكميات الصرف الزراعى التى تدخل المنظومة المائية فى مناطق أخرى والتأثير على ملوحة التربة.

وأضاف أنه يجرى التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للاتفاق على آلية تنفيذ مشتركة من الوزارتين لتطوير المساقى المغذية للزمامات بنظام نقطة الرفع الواحدة ومواسير تحت الضغط مع عمل شبكة رى حديث متكاملة تشتمل على غرفة المأوى والمضخات والفلاتر والسمادات وجميع مكونات شبكة الرى الحقلية.

ووجه الدكتور سويلم بالبدء الفورى فى تنفيذ منطقة تجريبية للرى الحديث على ترعة بلوخر بمركز إدفو بمحافظة أسوان لتطوير مساحة منزرعة بمحصول قصب السكر، وتطوير المساقى الخاصة بالمنطقة التجريبية بتحويلها لمواسير مضغوطة بنظام نقطة الرفع الواحدة.