أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 15 مارس 2023

جدة - نرمين السيد - نيويورك

تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمى لمكافحة كراهية الإسلام، والذى يوافق الخامس عشر من مارس من كل عام، ويُقام فى 140 دولة حول العالم، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 15 مارس 2022 قراراً بالإجماع قدمته باكستان بالنيابة عن منظمة التعاون الإسلامى باعتبار يوم 15 مارس اليوم العالمى لمكافحة كراهية الإسلام "الإسلاموفوبيا".

بكين

تُعقد قمة الحزب الشيوعى الصينى والأحزاب السياسية العالمية تحت عنوان "الطريق نحو التحديث: مسؤولية الأحزاب السياسية"، وستجمع قادة الأحزاب السياسية والمنظمات السياسية من العديد من الدول.

فيينا

تنطلق فى العاصمة النمساوية فيينا، أعمال المؤتمر الطبى الدولى لعلاج سرطان الثدى "سانت جالن" بمشاركة أطباء وخبراء وشركات دواء من مختلف دول العالم، وسيعقد المؤتمر الذى يستغرق أربعة أيام حضوريا وافتراضيا عبر الإنترنت فى نفس الوقت.

موسكو

يعقد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين محادثات مع نظيره السورى بشار الأسد فى الكرملين تُركز على الوضع فى سوريا وسبل تطوير التعاون بين البلدين فى المجالات السياسية والتجارة والاقتصاد والمجالات الإنسانية وآفاق التسوية الشاملة فى سوريا.

واشنطن

تصل مساعد وزير الخارجية الأمريكى للمحيطات وللشؤون العلمية والبيئية الدولية، مونيكا ميدينا، إلى إسلام أباد وكراتشى، بباكستان فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام للمشاركة فى مجموعة العمل المعنية بالمناخ والبيئة بين الولايات المتحدة وباكستان.

واشنطن

تتوجه مساعدة وزير الخارجية الأمريكى لشؤون المنظمات الدولية ميشيل سيسون إلى سويسرا فى زيارة تستغرق 6 أيام للقاء مجموعة واسعة من النظراء الدبلوماسيين بالإضافة إلى القيادة العليا للعديد من المنظمات الدولية لمناقشة الأولويات الأمريكية الرئيسية.