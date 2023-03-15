أمين عام مجلس الوزراء الإماراتى تشيد بـ الشراكة مع مصر

جدة - نرمين السيد - ثمنت وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء بدولة الإمارات، مريم الحمادى، الشراكة الاستراتيجية التى تجمع بلادها بمصر، واصفة إياها بأنها نموذج للشراكات بين كل الدول الصديقة والشقيقة.





جاء ذلك فى كلمة لـ "الحمادى" خلال حفل توزيع جوائز الدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين وسفراء وأعضاء مجالس نيابية وهيئات قضائية ورؤساء جامعات.

وأضافت الحمادى أن هذه الشراكة تحظى بدعم قيادتى الدولتين، وأن كلا البلدين خير سند وداعم لبعضهما البعض فى كل الظروف والأوقات.

وتابعت أن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين تأتى انعكاسا للحرص على تعزيز وترسيخ أوجه التعاون الثنائى، وتوفير كل الإمكانات لنجاحها، مشيرة إلى التركيز على تعزيز ثقافة التميز.

وتأتى جائزة مصر للتميز الحكومى فى إطار الشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة فى مجال تحديث العمل الحكومى، والتى تم إطلاق الدورة الأولى منها عام 2018 بهدف تحفيز روح التنافس والتميز سواء على مستوى الموظفين أو المؤسسات الحكومية من خلال تكريم المتميزين فى أداء الخدمات العامة مما يساهم فى الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة والتميز وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.

وتضم الدورة الثالثة من الجائزة ولأول مرة؛ النسخة الأولى من منظومة جوائز التميز الداخلى والتى تم تنفيذها فى 5 جامعات وبعض الوحدات الخدمية الحكومية، بالإضافة إلى إطلاق جائزة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" والتى تم الإعلان عنها فى يوم المرأة المصرية بحضور السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لتكون الفئة رقم 20 من فئات الجائزة.

وتضم جوائز مصر للتميز الحكومى فى دورتها الثالثة 20 فئة ضمن جوائز التميز المؤسسى والفردى، حيث تشمل جوائز التميز المؤسسي؛ جائزة المؤسسة المتميزة والتى تنقسم إلى جوائز الوحدات المحلية بالمحافظات "مركز، مدينة، حى، قرية"، والمؤسسات التعليمية "الكليات الحكومية"، وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية "مكاتب البريد، مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، مكاتب التموين، مكاتب الصحة، مكاتب ومراكز التأهيل الاجتماعى، المراكز التكنولوجية".

كما تضم جوائز التميز المؤسسى جائزة المواقع الإلكترونية المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، وجائزة الابتكار والإبداع المؤسسى، بالإضافة إلى جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة. وتضم جوائز التميز الفردي؛ جائزة القيادات المتميزة "رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة"، وجائزة أفضل موظف حكومى، وأفضل فريق عمل حكومى.