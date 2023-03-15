تطرد الشياطين وتجلب البركة.. فضل قراءة سورة البقرة

جدة - نرمين السيد - ذكرت دار الإفتاء فضلا عظيما لـ قراءة سورة البقرة، كما حثت على مداومة قراءتها فى البيوت، حيث تكون وسيلة لط رد الشياطين منها، ومن ثم جلب البركة فى الرزق والأهل والأولاد.





وقالت الإفتاء، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذى تقرأ فيه سورة البقرة".

وسورة البقرة هى سورة مدنية، وهى ثانى سورة فى ترتيب المصحف، وأول سورة نزلت بعد هجرة الحبيب المصطفى إلى المدينة المنورة، وتشتمل على عدة أيات لأحكام القصاص والصيام والربا والدين وغيرها.

ليس هذا فحسب؛ بل إنه روع عن النبى الكريم أنه قال: "اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة" أى السحرة.. رواه الإمام مسلم فى صحيحه.

وفى صحيح ابن حبان والحاكم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن سورة البقرة: "إن لكل شىء سناما وإن سنام القرآن سورة البقرة، من قرأها فى بيته ليلاً لم يدخل الشيطان بيته 3 ليالٍ".