انقطاع المياه اليوم عن 9 مناطق فى الدقهلية (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ فى تصريحات له، إن انقطاع المياه سيكون من الساعة 8 صباحا، وحتى الساعة 2 ظهرا؛ مشيرا إلى أن سبب الانقطاع يأتى للقيام بأعمال غسيل المحروقات بمحطة مياه الحجايزة مركز السنبلاوين.
ولفت إلى أن القرى المتأثرة هى قرى "الحجايزة والشرقيين وكفر سعد والسرسى وغزالة وعزبة لوكيا وعزبة مليكة الكبرى ومليكة الصغرى وعزبة أبو حسين".
ووجه محافظ الدقهلية، أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين للتنسيق مع مسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى؛ لسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة.
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