أمين البحوث الإسلامية يهنئ اثنين من قيادات الأزهر

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات له، وجه أمين البحوث الإسلامية الشكر لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مؤكدًا أن هذا الفوز ليس غريبًا على مؤسسة عريقة فى ظل قيادة وتوجيهات حكيمة من الإمام الأكبر.

ووجَّه نظير عيّاد التهنئة لـ الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر لفوزه بالمركز الأول ضمن فئة رئيس قطاع عن مشيخة الأزهر الشريف، كما وجه التهنئة للفائزين من الأزهر بجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة، حيث فاز بالمركز الثالث بها جامعة الأزهر.

وهنأ نظير عياد الدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، وأستاذة العقيدة والفلسلفة بجامعة الأزهر الشريف، والتى تسلمت الجائزة عن فوز مشيخة الأزهر بالمركز الأول فى فئة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة.