الأرصاد تزف بشرى عاجلة عن طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
ولفتت الأرصاد إلى انحسار الأمطار اليوم عن أمس الثلاثاء، لتكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، مشيرة إلى نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى تكوُّن الشبورة المائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة على الوجه البحرى ومدن القناة ووسط سيناء.
وعن حالة البحرالمتوسط، من المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
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