إغلاق كلى بـ شارع يحيى إبراهيم فى الزمالك لمدة 15 يوما

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، إن الإغلاق الكلى يأتى؛ بسبب تنفيذ أعمال تحويل خطوط الصرف الصحى لاستكمال أعمال تنفيذ محطة مترو أنفاق الزمالك.

ولفتت إدارة مرور القاهرة إلى أن تنفيذ تلك الأعمال سيكون ليلاً ونهارا؛ ابتداءً من الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ولمدة 15 يوما.

وكشفت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع جميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال؛ للحفاظ على سلامة المارة.