بروتوكول بين التضامن الاجتماعى ومصر الخير لرفع كفاءة الحضانات فى شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة ومؤسسة مصر الخير، لتطوير 21 قاعة حضانة على مستوى المحافظة، بهدف رفع كفاءة الحضانات وتوفيق أوضاعها ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد جمعيات أهلية.





وقام بتوقيع البروتوكول كل من، على غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، وصابر حسن حسين رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير وممثلى الجمعيات الأهلية.

وقال المحافظ، إن المشروع يأتى فى إطار تنفيذ البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة"مشروع تطوير حضانات الجمعيات الأهلية بشمال سيناء"، بهدف رفع كفاءة الحضانات ودعم مهارات مقدمى الخدمة وتوفير بيئة آمنة للأطفال من عمر يوم إلى 4 سنوات بمشاركة عدد من الجمعيات الشريكة بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، أن عمليات التطوير تشمل الصيانة والتطوير الإنشائى والبنية التحتية مع تجهيز القاعات بالإضافة إلى دعم مهارات مقدمى الخدمة من معلمات وميسرات ومشرفات لتوفير البيئة التربوية والصحية الآمنة للأطفال والتى تضمن لهم كل الامكانيات القادرة على تشكيل سلوكهم بشكل تربوى سليم وذلك فى إطار المرحلة الثالثة من البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة.

وأشار المحافظ إلى المرور الشهرى على الحضانات وتكريم الحضانات المميزة، مطالبا بالاستفادة من المشروع والذى نفذ فى مرحلته الاولى بمدينة العريش فى عدد 13 حضانة بـ50 قاعة، بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى والمحافظة ومؤسسة مصر الخير.

ومن جانبه أشار محسن ناجى مدير البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بوزارة التضامن الاجتماعى إلى أن الوزارة تستهدف تطوير عدد 550 قاعة طفولة مبكرة على مستوى الجمهورية فى المرحلة الثالثة من البرنامج بتمويل من وزارة التضامن بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وقال على غيط مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، إن المديرية تقوم بالتنسيق مع مصر الخير لاختيار وتأهيل الحضانات وتوفيق أوضاعها كما تقوم بالالتزام بتطبيق الأنشطة والممارسات التربوية والتعليمية المعتمدة من الوزارة، التى سيتم تدريب المديرات والمعلمات والميسرات عليها من خلال المشروع، والالتزام بالمناهج التعليمية والتربوية المتفق عليها من وزارة التضامن الاجتماعى.

وأكد رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير أن تنفيذ البرنامج يأتى استكمالا للأنشطة التعليمية فى مجال الطفولة المبكرة التى تقوم بها مصر الخير فى محافظات الجمهورية ومنها شمال سيناء، مشيرا إلى أن المؤسسة سبق وقد قامت بتطوير 50 قاعة داخل المحافظة، وذلك فى إطار المرحلة الثانية للبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة الذى يهدف إلى توفير الرعاية الصحية والتربوية اللازمة للأطفال لبناء شخصيتهم وتطوير إمكانياتهم ومهاراتهم، حيث تستهدف مؤسسة مصر الخير تطوير 250 قاعة طفولة فى المرحلة الحالية من المشروع.