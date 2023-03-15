وزارة التخطيط تعلن أسماء الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 15 مارس 2023 12:30 صباحاً - أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أسماء الفائزين بالدورة الثالثة لجائزة مصر للتميز الحكومي، وذلك خلال فعاليات حفل توزيع جوائز التميز الحكومي الذي عقدته الوزارة اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومريم الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء بالإمارات، وبمشاركة عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء وعدد من أعضاء المجالس النيابية، وممثلي دولة الإمارات العربية الشقيقة.

وقالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن جائزة مصر للتميّز الحكومي تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميّز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهةٍ أخرى، لافتة إلى تكريم المتميزين في أداء الخدمات العامة الأمر الذي يرسخ قِيَم العطاء والانتماء، ويُحفِّز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 وبخاصة هدف "حوكمة مؤسسات الدولة وتعزيز الشراكات".

وتابعت السعيد، أنه ترسيخًا لقِيّم الحوكمة، فإن الجائزة تنقسم إلى فئتين من الجوائز الفرعية تتضمن جوائز للتميّز المؤسسي، وأخرى جوائز للتميّز الفردي، فضلًا عما تم إضافته من فئات جديدة خلال فعاليات الدورة الثالثة من الجائزة لتعزيز ثقافة التميّز على جميع مستويات العمل.

وتضمنت أسماء الفائزين بالفئات العشرين بجوائز مصر للتميز الحكومي في دورتها الثالثة، على مستوى جوائز التميز المؤسسي والفردي، بداية بفئة المراكز فوز مركز ومدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية بالمركز الثالث ضمن فئة المراكز وتسلم الجائزة اللواء وحيد المأمون مصطفى، كما فاز بالمركز الثاني مركز ومدينة أجا عن محافظة الدقهلية، وتسلم الجائزة حاتم عبدالله حسن، فيما حصل على المركز الأول مركز ومدينة المنصورة عن محافظة الدقھلية وتسلم الجائزة الدكتورة رحاب محمد المزين.

وعن فئة المدن ضمن الجوائز المؤسسية فاز بالمركز الثالث مدينة رأس البر عن محافظة دمياط، وتسلم الجائزة وليد محمد الشھاوي، كما فاز بالمركز الثاني مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد وتسلم الجائزة م.نبيل حنفي عبد الله، فيما فاز بالمركز الأول مدينة أبو سمبل بمحافظة أسوان ليتسلم الجائزة سيد سعدى أحمد.

وفاز بالمركز الثالث بفئة الأحياء حي النزھة بمحافظة القاھرة وتسلم الجائزة اللواء/ يحيى محمد الأدغم، وفاز بالمركز الثاني حي العجمي بمحافظة الإسكندرية وتسلم الجائزة السيد إبراھيم موسى، كما فاز بالمركز الأول حي منتزه أول بمحافظة الإسكندرية وتسلم الجائزة/ محمد عبد الله فؤاد.

وضمن فئة القرى فقد حصل على المركز الثالث الوحدة المحلية لقروى غرب أسوان عن محافظة أسوان وتسلم الجائزة محمد محمود ربيع، كما فاز بالمركز الثاني الوحدة المحلية لقرية بنبان بمحافظة أسوان وتسلم الجائزة محمد حسين تكرونى حسن، فيما حصل على المركز الأول قرية القصر بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد وتسلم الجائزة أحمد محمد محمد علي.

وحصل على المركز الثالث ضمن فئة الكليات كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس لتتسلم الجائزة ا.د/ نجوى لطفي بدر، فيما حصلت كلية الھندسة جامعة عين شمس على المركز الثاني ليتسلم الجائزة أ.د/ عمر محمد الحسيني عبد السلام، كما حصلت كلية الھندسة بجامعة المنصورة على المركز الأول وتسلم الجائزة أ.د/شريف يوسف خاطر.

وحول فئة المبادرة الابتكارية الحكومية فقد فازت مبادرة نظام الاتصالات الإدارية "مسك" بجامعة جنوب الوادي على المركز الثالث وتسلم الجائزة د/أحمد عكاوي عبد العزيز، فيما فاز بالمركز الثاني مبادرة تطوير ورقمنة منظومة التعليم بجامعة عين شمس وتسلم الجائزة ا.د/ منى عبدالعال الزاھري، كما حصل على المركز الأول جھاز لتوفير الطاقة بالذكاء الاصطناعي، بمعهد بحوث الالكترونيات وتسلم الجائزة د.م/ أمير يس حسن سليمان.

جائزة المواقع الالكترونية المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية ليفوز بالمركز الثالث كأفضل موقع إلكتروني جامعة الزقازيق وتسلم الجائزة د/ ولاء محمد ابراھيم، وبالمركز الثاني جامعة طنطا وتسلم الجائزة أ.د/محمود احمد ذكى، كما حصل على المركز الأول البوابة الإلكترونية لجامعة عين شمس وتسلم الجائزة د. /رشا محمد إسماعيل.

وعن جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة فاز بالمركز الثالث بها جامعة الأزهر وتسلم الجائزة د/محمد فكرى شريف، وحصل على المركز الثاني محافظة أسوان ليتسلم الجائزة اللواء اشرف عطية، فيما فازت مشيخة الأزهر بالمركز الأول وتسلمت الجائزة أ.د إلهام محمد فتحي.

وفاز بالمركز الثالث بفئة مكاتب البريد مكتب الغردقة فرعي بمحافظة البحر الأحمر وتسلم الجائزة /أمير سمير عياد، كما فاز بالمركز الثاني مكتب بريد الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية وتسلم الجائزة بسام فوزى حلمى، كما حصل على المركز الأول مكتب بريد شبين الجديد بمحافظة المنوفية وتسلم الجائزة السيد/أشرف عبد العاطي السيد.

وضمن فئة مكاتب الشھر العقاري والتوثيق فقد فاز مكتب توثيق دكرنس بمحافظة الدقھلية بالمركز الثالث، ليتسلم الجائزة سمير فاروق أحمد، كما فاز بالمركز الثاني مكتب توثيق دسوق بمحافظة كفر الشيخ وتسلم الجائزة شكرى السيد محمد، ليحصل مكتب توثيق ديرب نجم بمحافظة الشرقية على المركز الأول ليتسلم الجائزة كمال وھبه علي.

كما حصل المركز التكنولوجي لمدينة الغردقه بالبحر الأحمر على المركز الثالث ضمن فئة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وتسلم الجائزة اللواء أشرف محمد حسن، في حين حصل مركز تكنولوجي حى منتزه أول بمحافظة الإسكندرية على المركز الثاني، ليتسلم الجائزة محمد عبد الله فؤاد، كما حصل مركز تكنولوجي الديوان العام بمحافظة بورسعيد على المركز الأول، ليتسلم الجائزة رشا محمد أبو المعاطي.

وعن فئة مكاتب التأھيل الاجتماعي، فاز مكتب تأھيل سوھاج بمحافظة سوھاج بالمركز الثالث، وتسلم الجائزة محمد محمود أحمد، كما فاز بالمركز الثاني مكتب تأھيل الزرقا بمحافظة دمياط، وتسلمت الجائزة أمانى شعبان المنجي، كما فاز بالمركز الأول مكتب تأھيل حلوان بمحافظة القاھرة، وتسلمت الجائزة السيدة إيمان زينو حساني.

وضمن فئة مكاتب التموين، فاز مركز خدمات تموين حي شرق إسكندرية بمحافظة الإسكندرية على المركز الثالث، وتسلمت الجائزة إخلاص الجارحي عبد الرازق، كما فاز مركز خدمة المواطنين المطور بالقصير بمحافظة البحر الأحمر، وتسلمت الجائزة مروة سليمان محمد، كما فاز بالمركز الأول بالجائزة المركز النموذجي المطور للخدمات التموينية بمحافظة بورسعيد، وتسلمت الجائزة السيدة أماني مسعد.

وحصل على المركز الثالث ضمن فئة مكاتب الصحة، مركز طبي خامس بمحافظة الغربية وتسلم الجائزة د.محمد حمدي، وحصل على المركز الثاني مركز صحة شبرا بابل بمحافظة الغربية، وتسلمت الجائزة د.نهال سرور، كما فاز بالمركز الأول مكتب صحة الأندلس بمحافظة القاهرة وتسلمت الجائزة د. أميرة معوض.

كما تضمن قائمة الفائزين، أسماء الذين فازوا بالجوائز الفردية، حيث فاز بالمركز الثالث ضمن فئة رئيس قطاع سعد محمود الفرماوي عن محافظة الشرقية، وبالمركز الثاني أمير محمود التلواني عن الهيئة العامة للرعاية الصحية، فيما فاز بالمركز الأول سلامة جمعه على عن مشيخة الأزهر الشريف.

وضمن فئة رئيس إدارة مركزية فقد فاز بالمركز الثالث ممتاز محمد يحيى من جامعة بنى سويف، كما فاز بالمركز الثاني ربيع أحمد زكي عن مشيخة الأزھر الشريف، كما حصل على المركز الأول عماد محمد محمود من وزارة الري.

وعن فئة مدير عام، فاز بالمركز الثالث أشرف محمد طايل عن محافظة المنوفية، وبالمركز الثاني جمال ربيع حمزة من جامعة طنطا، فيما حصل على المركز الأول عمرو محمود أبو الفتوح عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

كما فاز محمود عبد الرحمن سعد وزارة الإسكان بالمركز الثالث ضمن فئة مدير إدارة، وبالمركز الثاني فاز مصطفي حسن النجار عن محافظة المنوفية، كما فاز أحمد محمود روميش من وزارة التضامن الاجتماعي بالمركز الأول.

وتتضمن جوائز التميز الحكومي جائزة الموظف الحكومي المتميز، والتي فاز بالمركز الثالث بها في الدورة الحالية ھند مصطفى السعدني من جامعة بنھا، وحصل على المركز الثاني أحمد محمود العزب من وزارة الصحة والسكان، فيما حصلت على المركز الأول إيمان صبر مفتاح فرج من محافظة الوادي الجديد.

وعن جائزة فريق العمل المتميز فاز بالمركز الثالث فريق وحدة حياة كريمة بمحافظة سوھاج وتسلم الجائزة د/ محمد عبد الھادي عبد الرحيم، فيما فاز بالمركز الثاني فريق المركز الإقليمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسالمة العامة بمحافظة الإسماعيلية، وتسلم الجائزة اللواء أ.ح/ ھنري اميل ابراھيم، كما فاز بالمركز الأول فريق مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية للتطوير والإبداع بمشيخة الأزهر الشريف وتسلم الجائزة د/أسامة ھاشم الحديدي.