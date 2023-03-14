مان سيتي ضد لايبزيج.. هالاند يسجل هدفين فى دقيقتين بدوري أبطال أوروبا "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 11:24 مساءً - أحرز النرويجي إيرلينج هالاند هدفين متتاليين في مباراة مان سيتي ضد لايبزيج في الدقيقتين 22، و24 خلال فعاليات المباراة المقامة حالياً على ملعب الاتحاد ضمن منافسات إياب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، علما بان نتيجة الذهاب انتهت بالتعادل 1-1 في ألمانيا قبل أسبوعين.

مان سيتى ضد لايبزيج

ولم يتمكن أى فريق من وضع قدمه في الدور الربع نهائي؛ عقب انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل، ويحتاج الثنائي لتحقيق الفوز بأى نتيجة لحجز مقعد بصورة رسمية إلى الدور الربع نهائي، ويرغب بيب جوارديولا مدرب السيتزنز فى استغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل حسم اللقاء.

أما فى حال التعادل؛ سواء كان السلبي أو الإيجابي؛ فإنه سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، وحال استمرار التعادل سيتم حَسم نتيجة اللقاء من خلال اللجوء لركلات الترجيح.

فريق المدرب بيب جوارديولا، سيطر على مباراة الذهاب في ألمانيا، لكنه وجد نفسه في النهاية متعادلاً، لذلك سيدخل مواجهة الإياب بكل قوة من أجل حسم المواجهة مبكرًا كي يضمن التأهل إلى ربع النهائي.

واستعصت البطولة حتى الآن على مانشستر سيتي الذي دائمًا ما يكون مرشحًا، وكان قريبًا في أكثر من مناسبة من الفوز باللقب، كان آخرها عندما خسر أمام تشيلسي الموسم قبل الماضي في النهائي.

ولم يلتق الفريقان في العديد من المواجهات السابقة، واَقتصرت عدد اللقاءات بينهما على ثلاث لقاءات فقط، حيث نجح مانشستر سيتي في الفوز في المواجهة الأولى بنتيجة 6-3 قبل أن يتلقي الخسارة في المواجهة الثانية بنتيجة 2-1 وكليهما فى دور المجموعات لنسخة دوري أبطال أوروبا الماضية، قبل التعادل في المباراة الماضية 1-1.

تأهل نادي لايبزيج الى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السادسة خلف ريال مدريد برصيد 12 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والخسارة في 2 وتسجيل 13 هدفاً وتلقي 9.

بينما تأهل نادي مانشستر سيتي الى الدور الحالي من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تصدر المجموعة السابعة برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 2 وعدم تلقي أية هزائم وتسجيل 14 هدفاً وتلقي 2.

ويتفوق نادي مانشستر سيتي على حساب لايبزيج في القيمة التسويقية،حيث تصل إلى مليار يورو لبطل الدوري الإنجليزي، مقابل 493 مليون يورو للمنافس الألماني.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ستونز، أكانجي، روبن دياز، آكي.

خط الوسط: دي بروين، رودري، جوندوجان.

خط الهجوم: جريليش، هالاند، برناردو سيلفا.

بينما جاء تشكيل لايبزيج كالتالي:

حراسة المرمى: بلاسويتش.

خط الدفاع: هنريك، أوربان، جفارديول، راوم.

خط الوسط: لايمر، كامبل، حيدرة

خط الهجوم: سزوبوسزلاي، ويرنر، فورسبيرج.