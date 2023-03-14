وزيرة الهجرة: قانون استيراد السيارات من الخارج هدفه دعم الجالية المصرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 11:23 مساءً - قالت السفيرة سها الجندى، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن الدولة حريصة كل الحرص على تلبية جميع احتياجات المصريين بالخارج فيما يخص قانون استيراد السيارات من الخارج.

وأكدت السفيرة سها الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن التعديلات الأخيرة على مد فترة استيراد السيارات من الخارج لمدة 5 سنوات توضح أنه تمت الموافقة على كافة طلبات المصريين بالخارج.

وأضافت في حديثها، أنه تم المد للمصريين بالخارج بالتسجيل على التطبيق لشراء السيارة التى يريدها وربط الوديعة لمدة شهرين آخرين والتى أصبحت بذلك 6 أشهر.

وأشارت إلى أن الهدف الأساسي من هذه التسهيلات التي تقدمها الدولة للمصريين في الخارج بهذا الشأن هو دعم الجالية المصرية بالخارج وتنفيذ طلباتهم قدر الإمكان، معبرة: "بعد تسديد القرض على 5 سنوات السيارة تصبح ملك خاص للبنك حتى يتم السداد كاملا".