معلومات الوزراء: 71% من سكان 50 دولة لا يستطيعون العيش بدون الإنترنت

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 11:23 مساءً - نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لـ مجلس الوزراء إنفوجرافا عن استطلاع رأي حول استخدام الإنترنت حول العالم، مبينا أن العالم تغير منذ بداية ظهور الإنترنت وأصبح هناك الكثير من الأشياء الممكنة بعد أن كانت صعبة أو مستحيلة، ونحن نقضي الكثير من الوقت على شبكة الإنترنت ما بين المواقع المختلفة؛ أخبار، وصور، وألعاب، ومعلومات، مما يعطينا عادة ما نحتاجه في وقت قصير دون الحاجة للعودة إلى كتب أو مراجع.

وأوضح، أن شركه إبسوس أجرت استطلاع رأي لـ48579 شخصا في 50 دولة حول العالم، وذلك بهدف التعرف على قدرة المواطنين على الحياة بدون إنترنت، فقد أعرب 71% من المواطنين في 50 دولة حول العالم عن أنهم لا يستطيعون العيش بدون الإنترنت.

وفي سياق آخر، كان مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء، أصدر ورقة سياسات جديدة بعنوان الصناعات الخضراء، مشيرا إلى أن مفهوم الصناعة الخضراء ازداد الحديث عنه في ظل التحول العالمي نحو التنمية المستدامة وسعي الاقتصادات للتحول نحو مسار نمو أكثر استدامة، من خلال هذه الصناعات عن طريق القيام باستثمارات عامة خضراء، وتنفيذ مبادرات السياسة العامة التي تشجع الاستثمارات الخاصة المسؤولة بيئيًا.