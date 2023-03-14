التنمية المحلية تعلن مواعيد الإغلاق الجديدة للمحال والمطاعم في رمضان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 11:23 مساءً - كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل موافقة مجلس الوزراء على مواعيد الإغلاق الجديدة في شهر رمضان للمحال والمطاعم.

وقال خالد قاسم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، إن استمرار خدمة التيك أواي وتوصيل الطلبات على مدار 24 ساعة للمطاعم والكافيهات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن غلق المحلات في رمضان سيكون 2 صباحا واستمرار خدمة التوصيل للمنازل.