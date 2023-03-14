وزير النقل: انطلاق ثالث قطارات «تالجو» الفاخرة الخميس المقبل

جدة - نرمين السيد - وكان القطار الأول جرى تشغيله على خط "القاهرة الإسكندرية" نهاية ديسمبر الماضى، وتشغيل القطار الثانى على خط "القاهرة الأقصر" الشهر الماضى، على أن يتم تشغيل القطار الرابع فور انتهاء التشغيل التجريبى له وذلك على خط الوجه القبلى.

وذكر بيان لوزارة النقل، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر تشغيل القطار الثالث على خط "القاهرة الإسكندرية" بشكل يومى، بحيث يقوم القطار برقم 2025 من القاهرة الساعة 8.00 صباحا ويصل الإسكندرية الساعة 10.30 صباحا، ويعود القطار برقم 2024 من الإسكندرية الساعة 14.00 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 16.30 عصرا.

وأضاف البيان، أنه وفق تلك المواعيد، سيتم تعديل ميعاد قطاري 905 /916 VIP "القاهرة / الإسكندرية" والعكس اعتبارا من الخميس المقبل، ليقوم بقطار 905 من القاهرة الساعة 9.00 صباحا ويصل الإسكندرية الساعة 11.30 ، ويقوم قطار 916 من الإسكندرية الساعة 15.00 ويصل القاهرة الساعة 17.30، وتعديل مواعيد القطارات [ 1109 / 1009 / 956 / 566 - 567 / 966 / 24 /260 / 257 / 286 / 185 ]، بالإضافة إلى تعديل ميعاد قطار 2008 VIP "الإسكندرية / القاهرة"، وتعديل ميعاد قطار 928 مكيف "الإسكندرية / القاهرة" نظرا لتشغيل خدمة بديلة أسرع وأعلى درجة.

تأتي زيادة عدد رحلات التالجو بخط "القاهرة / الإسكندرية" تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير المستمر لكافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها الوحدات المتحركة وذلك لتقديم أعلى مستويات الخدمة للمواطنين، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تاريخ قطارات سكك حديد مصر.