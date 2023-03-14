مراسلو «إكسترا نيوز» يوضحون استعدادات المحافظات لموجة الطقس السيئ

جدة - نرمين السيد - قال إبراهيم فوزى مراسل "إكسترا نيوز" من الإسكندرية، إن المحافظة شهدت نشاطا ملحوظا في حركة الرياح مع سقوط الأمطار الشديدة، أدى لتراكم المياه في الشوارع، وتدخلت الجهات المسؤولة لرفع المياه المتراكمة.





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