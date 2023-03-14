كتف فى كتف.. دور المجتمع المدنى فى تعزيز وحوكمة البيانات

جدة - نرمين السيد - اعتمدت فعاليات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومنها مبادرة "كتف فى كتف" على تقديم مساعدات حقيقية تتماشى مع قاعدة بيانات واضحة، تضمن وصول المساعدات لمستحقيها، مع عدم تكرار المساعدات لنفس المناطق والأشخاص مرة أخرى وتوزيعها بصورة عادلة؛ فتم إنشاء قاعدة بيانات دقيقة للمستفيدين.





وناقشت دراسة أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، دور مبادرة "كتف فى كتف" فى تعزيز دور المجتمع المدنى فى مجال الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات بشكل يتواكب مع قاعدة البيانات الجديدة، والتى تم بناؤها اعتمادًا على معلومات توفرت فى أكثر من 25 ألف جمعية قاعدية، وأكثر من 30 كيانا ومؤسسة كبيرة فى مصر إلى جانب التعاون الوثيق مع قواعد بيانات الجهاز التنفيذى للدولة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة.

وأعلنت الدولة المصرية عام 2022 "عام المجتمع المدنى" وتعكف على خلق ظروف مواتية لتعزيز المجتمع المدنى فى ظل ظروف عالمية، أثرت بشكل سلبى على مساحات المجتمع المدنى فى معظم أنحاء العالم، ونجد البرلمان الأوروبى يعلن فى مارس 2022 تقلص مساحة المجتمع المدنى فى أوروبا بشكل متزايد ويقدم ملاحظات حول الانكماش العام لمجال المجتمع المدنى فى بعض دول الاتحاد الأوروبى، وهو ما يمثل تهديدًا خطيرًا لسيادة القانون والديمقراطية والحقوق الأساسية.

تعزيز مساحات المجتمع المدنى فى مصر

وقد وجدت وكالة الاتحاد الأوروبى للحقوق الأساسية فى عام 2020 أن 57% من منظمات المجتمع المدنى الوطنية والمحلية فى الاتحاد الأوروبى، قالت: إن الوضع تدهور أو تدهور بشكل كبير، مقارنة بالسنوات السابقة، لا سيما فى سياق جائحة فيروس كورونا.

وعلى جانب معاكس. نجد الدولة المصرية تسعى إلى تعزيز مساحات المجتمع المدنى فى مصر: إذ تأمل الإدارة المصرية فى وجود مجتمع مدنى قوى يعمل على حماية الحقوق والحريات وتوفير الخدمات الأساسية للأغلبية، ويكون حاضنا للمشكلات التى لم تتمكن الدولة من الوصول إليها، لا سيما وأن المجتمع المدنى يمتاز باللامركزية، مما يساعد الدولة على تحقيق رفع جودة الحياة للمواطنين فى كافة أرجاء الجمهورية.

تشجيع العمل التطوعى

سيشهد يوم 17 مارس 2023 أكبر حدث للحماية الاجتماعية فى مصر سيكون أيضًا أكبر تجمع من حيث عدد المتطوعين من كافة الأعمار باستاد القاهرة الدولى، إذ من المتوقع أن يحضر أكثر من 50 ألف متطوع.

وجدير بالذكر أن إجمالى عدد المتطوعين داخل مؤسسات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى يبلغ نحو 76 ألف متطوع، وإجمالى عدد المتطوعين المسجلين داخل قاعدة بيانات مؤسسات التحالف 251 ألف متطوع مشارك موزعين على 27 محافظة، بمتوسط عدد 3 ساعات تطوعية أسبوعيًا.

وتعرف منظمة العمل الدولية التطوع بأنه عمل غير إلزامى وغير مدفوع الأجر: أى الوقت الذى يمنحه الأفراد دون أجر للأنشطة التى يتم أداؤها إما من خلال منظمة أو مباشرة للآخرين خارج منازلهم أو أفراد الأسرة المرتبطين بهم.

وأدركت الدولة المصرية أهمية الدور الذى يقوم به المتطوعون وشجعته ومنت دوره، حيث يشكل العمل التطوعى العمود الفقرى للمجتمعات ويسهم بشكل كبير فى الترابط المجتمعى، ويساعد فى بناء مجتمعات أكثر تماسكا، وتعزيز اللغة بين المواطنين وتطوير معايير التضامن والمعاملة بالمثل، التى تعتبر ضرورية لاستقرار المجتمعات.