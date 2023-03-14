جبالي يلتقي رئيس مجلس الشوري البحريني

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 07:30 مساءً - على هامش مشاركته في أعمال الجمعية ١٤٦ للاتحاد البرلماني الدولي، والمنعقدة حالياً في مملكة البحرين، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على تاريخية العلاقات بين مصر ومملكة البحرين الشقيقة مشيراً إلى اعتزازه البالغ باستضافة مملكة البحرين لاجتماعات الجمعية ١٤٦ للاتحاد البرلماني الدولي.

من جانبه رحب علي بن صالح الصالح بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في بلده الثاني مملكة البحرين مؤكداً على أن العلاقات البحرينية - المصرية هي علاقات تاريخية تربطها وشائج عديدة، كما أشار رئيس مجلس الشورى البحريني إلى أن تنظيم واستضافة البحرين لاجتماعات الجمعية ١٤٦ للاتحاد البرلماني الدولي واختيار موضوع تعزيز التعايش السلمي موضوعاً للاجتماعات إنما يهدف إلى العالم على كلمة سواء ونبذ خطابات الكراهية والتعصب.