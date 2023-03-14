«وصل الخير 2» خلال رمضان.. التحالف الوطنى جهود مستمرة للتنمية المجتمعية

جدة - نرمين السيد - يُعد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أحد أهم أركان عملية التنمية بالدولة، وداعما أساسيا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.





وتمتلك مؤسسات المجتمع المدنى المصرية، كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية، بالإضافة إلى القدرة على الوصول إلى الأسر والفئات المستهدفة وتقديم الخدمات المجتمعية لها فى مختلف المحاور.

وتحكم رؤية التحالف التنموية ثلاثة أشياء أولها أهداف التنمية المستدامة والتي من المفترض أن تلتزم بها مصر واستراتيجية مصر 2030 والمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ومع قدوم شهر رمضان، تكون جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى مركزة على تقديم الدعم لمستحقيه، حيث بدأ التحالف، فى العمل على مبادرة "وصل الخير2"، بعد نجاح النسخة الأولى منها فى العام الماضى، وإشادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بجهود التحالف فى حفل إفطار الأسرة لمصرية.

وشملت المرحلة الثانية تقديم خدمات فى أكبر قدر من المحافظات، وتضمنت قوافل اجتماعية وصحية وغذائية، لتكون الأشمل والأكبر والأكثر تنظيما من نوعها، وتم توفير مواردها من خلال مساهمات المؤسسات الأعضاء فى التحالف والتى قدرت بـ 5.5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى مساهمات الدولة فى دعم مظلة الحماية الاجتماعية بنحو بلع 9 مليارات جنيه.

ومثل محور التمكين الاقتصادى أهم محاور مبادرة "وصل الخير 2"، حيث تم تخصيص ميزانية بلغت 1.1 مليار جنيه، من موازنة أعضاء التحالف لمشروعات التمكين الاقتصادى للأسر الأكثر احتياجًا حتى نهاية عام 2022.

وشملت المبادرة فى عامها الثانى التدخلات الغذائية والتدخلات النقدية وتدخلات الرعاية الصحية، حيث تم إطلاق عدد كبير من القوافل الطبية ومشروعات التمكين الاقتصادى، فضلا عن تقديم المساعدات الاجتماعية وأيضا المساهمة والتكفل بزواج اليتيمات ومشروعات تخدم ذوى الهمم وأسرهم وغيرها من الأنشطة التى يقوم بها التحالف فى سبيل دعم الفئات الأولى بالرعاية.

وكان التحالف الوطنى أطلق فى شهر رمضان الماضى، مبادرة "وصل الخير1"، والتى قدمت الدعم والمساعدات لـ 8 ملايين أسرة بتكلفة مليارى جنيه وتنوعت المساعدات بين المساعدات الغذائية والإعانات المادية بتكلفة 27.5 مليون جنيه.