«كتف فى كتف».. رسالة اهتمام من الدولة بكل مؤسساتها

جدة - نرمين السيد - يعمل التحالف الوطنى للعمل الأهلى، بصورة أساسية للقضاء على ازدواجية المنفعة، وتوحيد جهود مؤسسات المجتمع المدنى فى تخفيف الأعباء عن المواطنين عبر حزمة من المساعدات النقدية والعينية، لاسيما فى شهر رمضان الكريم.





ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، جاءت مبادرة "كتف فى كتف" كأداة ممتدة لمبادرة وصل الخير التى أُطلقت فى شهر رمضان الماضى، تعزيزًا لبرامج الحماية الاجتماعية، ولتخفيف العبء عن الفئات الأولى بالرعاية، وكذلك للحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.

وتعتمد المبادرة على التكاتف بين مؤسسات المجتمع المدنى الأعضاء، وقد ظهر ذلك من خلال التدخل السريع لتقديم المعونة والمساعدة للفئات الأكثر احتياجًا والذى يعد استثمارًا ناجحًا لجهود المجتمع المدنى، وإعادة توظيف لدوره، وترسيخ لفعالية المجتمع المدنى كشريك أساسى فى العملية التنموية التى تقودها مصر.

وتعد مبادرة "كتف فى كتف" الأكبر من نوعها، لما يميزها من انتشار على مستوى كافة المحافظات وصولًا إلى المحافظات الحدودية، واختلاف مكوناتها، ولقد تم ذلك من خلال الاعتماد على قواعد البيانات الموحدة لدى التحالف والتى تضمن وصول الدعم لمستحقيه بالفعل، ومنع ازدواجية المنفعة بما يضمن النجاح الكامل للمبادرة.

تهدف المبادرة إلى توفير أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية فى جميع المحافظات قبل شهر رمضان، وسيتم إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، ويكفى صندوق السلع الخاص بمبادرة "كتف فى كتف"، أسرة مكونة من 5 أفراد لمدة شهر تقريبًا، فى ظل الاعتماد على 50 ألف متطوع من متطوعى التحالف الوطنى.

ولقد انطلقت أولى فاعليات مبادرة كتف فى كتف يوم 10 مارس فى 16 محافظة بالتوازى، وهى " القاهرة – الجيزة – القليوبية – الغربية – المنوفية – الشرقية – الدقهلية –كفر الشيخ – البحيرة – الإسكندرية – الإسماعيلية – الفيوم – بنى سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان". فقد تم التركيز فى البداية على استهداف المحافظات التى بها تجمعات أكثر وأعداد متطوعين أكثر، لكن المبادرة بشكل عام تستهدف كل الأسر الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، فوفقا للتحالف الوطنى يبلغ عدد المستفيدين من مبادرة "كتف فى كتف" نحو 25 مليون مواطن مصرى.

ولم تكتف المبادرة بتقديم المساعدات العينية والمواد الغذائية فقط، بل نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية بمحافظات: الأقصر، وكفر الشيخ، والشرقية، والقاهرة، من خلال ورش حكى للأطفال عن أهمية المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى العروض الفنية التى تناولت أهمية العمل التطوعى والتفاعل مع المجتمع.

ومن المقرر انطلاق مبادرة كتف فى كتف يوم 17 مارس باستاد القاهرة الدولى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدنى الأعضاء فى التحالف بالإضافة، وحضور آلاف الشباب من كل ربوع مصر، لإعطاء رسالة بأننا جميعًا واحد، وأن الدولة بكافة مؤسساتها فى خدمة الشعب المصرى، والجميع يصطف كتفًا بكتف للعبور من أى أزمة.