وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم تنفيذ إجراءات القرعة فى حضور المتقدمين للحج هذا العام والبالغ عددهم 2159 شخصا على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها وذلك لاختيار 189 حاجا وحاجة لأداء فريضة الحج لهذا العام.
وأعرب المحافظ ومدير الأمن عن تهنئتهما لجميع الفائزين برحلة الحج هذا العام، متمنين لهم جميعًا الحج المبرور، والذنب المغفور، والعَود الحميد، مؤكدين لهم جميعًا الدعاء لمصر أن يحفظها الله دائمًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسماعيلية: فوز 189 حاجا بقرعة حج الداخلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.