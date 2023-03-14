محافظ الإسماعيلية: فوز 189 حاجا بقرعة حج الداخلية

جدة - نرمين السيد - شهد محافظ الإسماعيلية شريف فهمى بشارة ومدير أمن الإسماعيلية محمود عاشور اليوم الثلاثاء، إجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج لهذا العام والتى نظمتها مديرية أمن الإسماعيلية بمدرسة تكنولوجيا المعلومات بمدينة الإسماعيلية.





وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم تنفيذ إجراءات القرعة فى حضور المتقدمين للحج هذا العام والبالغ عددهم 2159 شخصا على مستوى المحافظة والمراكز والمدن التابعة لها وذلك لاختيار 189 حاجا وحاجة لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأعرب المحافظ ومدير الأمن عن تهنئتهما لجميع الفائزين برحلة الحج هذا العام، متمنين لهم جميعًا الحج المبرور، والذنب المغفور، والعَود الحميد، مؤكدين لهم جميعًا الدعاء لمصر أن يحفظها الله دائمًا.