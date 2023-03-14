«الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى» ينفذ ندوات للتوعية المائية

جدة - نرمين السيد - وتطرقت أوجه التعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية تفاعلية مع الأطفال بقصر ثقافة روض الفرج، تم خلالها تسليط الضوء على السلوكيات الصحيحة فى استخدام المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

وفى إطار التعاون مع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نفذ الفريق أنشطة توعوية متنوعة بمدرستى الشهيد باسم الإعدادية ومدرسة موسى ابن النصير الإبتدائية، وشملت الأنشطة حث الطلاب على أهمية كل نقطة مياه من خلال الأنشطة التفاعلية التى تم تنفيذها كمسرح العرائس وورش الرسم والتلوين.