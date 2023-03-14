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رئيس الوزراء يفتتح المعرض الرئيسى "أهلا رمضان" بالقاهرة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 06:30 مساءً - افتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، المعرض الرئيسى "أهلا رمضان" بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة 400 عارض وشركة من كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية.

 

وتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ وفروع معارض " أهلا رمضان" بالسلع الغذائية بشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الإقبال الكبير فى التوافد على المنافذ لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، كما خصصت وزارة التموين أقسام داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض "أهلا رمضان "، حيث يوجد مخزون استراتيجى من جميع السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين فى المتوسط من 4.5 إلى 6 أشهر.

 

 

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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