مائل للدفء.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 06:29 مساءً - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأربعاء؛ حيث يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ودافئ على جنوب الصعيد وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الأربعاء، شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأربعاء على القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى 12 درجة، وعلى السواحل الشمالية 20 للعظمى 11، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 24 للعظمى والصغرى 16، وعلى شمال الصعيد 22 للعظمى 10، وعلى جنوب الصعيد 25 للعظمى والصغرى 12 درجة.