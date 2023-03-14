مدبولي يفتتح المعرض الرئيسى أهلا رمضان بالقاهرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 06:29 مساءً - افتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، المعرض الرئيسى «أهلا رمضان» بالقاهرة مساء اليوم الثلاثاء، بمشاركة 400 عارض وشركة من كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع الغذائية.

وأطلقت الحكومة بالتعاون مع الغرف التجارية عددا كبيرا من المعارض، لتوفير السلع بأسعار مخفضة في مختلف محافظات الجمهورية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المواطنين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وتمد وزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ وفروع معارض «أهلا رمضان» بالسلع الغذائية بشكل يومى لتلبية احتياجات المواطنين فى ظل الإقبال الكبير فى التوافد على المنافذ لشراء السلع بأسعار مخفضة تصل لـ 30%، كما خصصت وزارة التموين أقسام داخل المجمعات الاستهلاكية كفروع لمعارض «أهلا رمضان»، حيث يوجد مخزون استراتيجى من جميع السلع الغذائية يكفى احتياجات المواطنين فى المتوسط من 4.5 إلى 6 أشهر.

ومن المُقرر، أن يعقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرًا صحفيًا عقب افتتاح رئيس الوزراء، للمعرض.