رمضان جانا.. أيتام يبدعون فى صناعة فوانيس من البلاستيك والفوم (صور)

جدة - نرمين السيد - على أنغام "رمضان جانا ومرحب مرحب يا هلال" ووسط أجواء يغمرها السعادة بنفحات الشهر الكريم، يقف الأيتام الصغار يصنعون فانوس رمضان من كوب العصير البلاستيكى والفوم وأعمدة الشمع بلمسات رقيقة من أيادى أحباب الله، فى أقل من 20 دقيقة ترى أمامك فانوساً مضيئاً بهلال مزوداً بنغمات رمضانية شهيرة، مصنوعاً بطريقة سهلة وألوان مبهجة وعلى قيد الإيد.





فانوس مصنوع من كوب عصير.. وطبلة مسحراتى من الفوم والمناديل

بخامات بسيطة ومتوفرة بأقل التكاليف، يصنع الطفلان "هانى وعلاء" مع "ميس هيام" الفوانيس وزينة رمضان بمكتبة دار رعاية الأيتام بنين بالبحيرة، لتسلية أوقاتهم وليجعلوا نفحات رمضان تغمر الدار بالسعادة استعداداً بحلول الشهر المبارك، ولم يكتفوا بصناعة الفوانيس يدوياً فقط بل حرصوا على صناعة طبلة المسحراتى ومدفع رمضان وعربة الفول من خامات الفوم والمناديل والورق المقوى الملون واللامع.



التقت عدسة موقع "دوت الخليج" مع ميس هيام الأخصائية الإجتماعية بدار رعاية الأيتام بنين بالبحيرة لتتحدث عن تجهيزات رمضان بمساعدة الأطفال بالدار قائلة: قررت أنا والأطفال أن نجهز تحضيرات الشهر المبارك بتكاليف بسيطة واقتصادية وسهله التنفيذ على الصغار، واعتمدنا على أن تكون فكرتنا مبهجة وبالفعل بدأنا بتصنيع فوانيس رمضان من كوبايات العصير البلاستيك والفوم وزيناها بالهلال والنجمة ووضعنا بداخلها بطارية للإنارة بدون كهرباء وأداة الغناء، وهذا تم فى وقت وجيز مدته 20 دقيقة، كما عملنا على تجهيز مدفع رمضان من ورق الفويل وطبلة المسحراتى وعربة الفول من المناديل والورق المقوى.

وأكملت نقوم ببيع هذه الفوانيس الرمضانية والزينة المصنوعة بأيدى أطفالنا بأسعار بسيطة، وتبدأ الأسعار من 15 جنيه إلى 35 جنيه وهذا على حسب إمكانيات الفانوس سواء العادى أو المدعم بأداة غنائية، مضيفة نحرص فى الدار على تدريب الأطفال وتنمية مواهبهم وتعليمهم مشاريع بسيطة تفيدهم عند الكبر وخروجهم من الدار.



اتعلم مننا وشجعنا.. فوانيس رقيقة بإيد هانى وعلاء

على وجههم الإبتسامة البريئة وفى أعينهم لمعة الفرحة والحماس يبدأ الطفلان "هانى وعلاء" بصناعة الفوانيس ويشرحوا لرفقائهم بالدار كيفية تجهيزها بهذه الخطوات:



1-فى البداية نجلب كوبايات العصير وورق الفوم ثم نبدأ بقص الورق على حسب حجم الكوبايه.

2-نبدأ بلزق الشمع على ورق الفوم المقصوص ونضيف عليها أشكال الهلال والنجمة.

3-نثبت غطاء الكوب من الطرفين ثم نقوم باللزق.

4-فى النهاية نقوم بتركيب ماكينة النور والبطارية للغناء بداخل الفانوس.



وقال الطفلان نتمنى أن رسالتنا التشجيعية إلى جميع الأطفال لتنمية مواهبهم ولتسلية أوقاتهم بتعلم أشياء مفيدة من ألعاب وغيرها، كما ننصحهم بتطوير أنفسهم والحفاظ على إبتسامتهم لمواجهة صعوبات الحياة.