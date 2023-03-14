كتف فى كتف.. إنجازات مبادرات الحماية الاجتماعية لمساعدة محدودى الدخل

جدة - نرمين السيد - نشر المركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية، دراسة جديدة تحت عنوان "كتف فى كتف:" فلسفة التوقيت واستدامة الإنجازات"، استعرض فيها دور المبادرة فى العمل الأهلى التنموى، وكيف حققت مزيدا من الإنجازات فى مجال الرعاية الاجتماعية.





وتنطلق احتفالية مبادرة "كتف فى كتف" والتى تعد أكبر حدث وأضخم مبادرة حماية اجتماعية فى تاريخ العمل الأهلى التنموى المصرى، بإستاد القاهرة يوم الجمعة 17 مارس 2023 بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة نحو 50 ألف متطوع.

والمبادرة تستهدف تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين صندوق من المواد الغذائية، وتوزيعها بكافة ربوع الجمهورية خلال الشهر الجارى على الفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجا للتخفيف من آثار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة عالميا.

وناقش المركز المصرى للفكر فلسفة توقيت إعلان مبادرة "كتف فى كتف" واستدامة إنجازات مبادرات الحماية الاجتماعية ودورها فى تخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.

التكامل والتضامن لدعم الفئات الأولى بالرعاية

مبادرة "كتف فى كتف" هى إحدى المبادرات الكبرى للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى انطلق فى شهر مارس 2022 بمشاركة وعصوية العديد من مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، ويضم التحالف أكثر من 30 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانًا خدميًا وتنمويًا. وفى مقدمتها مؤسسة حياة كريمة والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعمل هذه الجمعيات فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من صحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية وغيرها.

وجَاء مُسمى كتف فى كتف من خلال الشعور بالمسؤولية من كافة المؤسسات وتكاتفها بجانب بعضها البعض إذ إن المبادرة هى نتاج توحيد الجهود والتنسيق والتعاون المباشر والشراكة الحقيقية بين المجتمع المدنى متمثلا فى التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والمؤسسات الحكومية وقطاعات المسئولية المجتمعية بالقطاع الخاص لتقديم أكثر من 4 ملايين صندوق مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بجميع محافظات الجمهورية، والتعاون بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى دائما دور إيجابى فى خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم: من أجل التخفيف من حدة تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الأوضاع فى مصر.

ويستهدف التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى: زيادة عدد الأسر المستهدف إخراجها من دائرة الفقر إلى الحال المتيسر تشكل نهائى ومستدام، واستكمال الجهود التنموية لتأمين مظلة حماية اجتماعية تسع الأكثر استحقاقا بدون استثناء فى السنوات المقبلة، وزيادة أنشطة وبرامج التحالف خلال الـ 5 سنوات القادمة التحقيق الثلاثة أهداف الأساسية برأس مال يتجاوز الـ 200 مليار جنيه.