مظلة كلنا واحد.. الداخلية توجه قوافل خدمية وغذائية لأهالى شمال سيناء- فيديو

جدة - نرمين السيد - كما وفرت قوافل خدمية لتقديم مصدرات الأحوال المدنية وتراخيص المرور، كما تم تنظيم زيارات لعدد من المدارس وتوزيع هدايا على الطلبة وجامعة العريش، واستخراج مصدرات الأحوال المدنيه لطلبتها.

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