جدة - نرمين السيد - وكانت غرفة العمليات بمحافظة شمال سيناء تلقت أن أودية وسط سيناء شهدت جريان سيول متوسطة نتيجة الأمطار الغزيرة التى هطلت على أجزاء كبيرة من المحافظة.. حيث جرت مياه السيول فى عدة أودية بمركزى الحسنة ونخل فى وسط سيناء.
وتتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وموجة من الأمطار الغزيرة والرياح وارتفاع أمواج البحر مما أثر على الحركة التجارية والأسواق بمختلف مناطق المحافظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إغلاق طريقين رئيسيين فى وسط سيناء بسبب جريان مياه السيول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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