إغلاق طريقين رئيسيين فى وسط سيناء بسبب جريان مياه السيول

جدة - نرمين السيد - وكانت غرفة العمليات بمحافظة شمال سيناء تلقت أن أودية وسط سيناء شهدت جريان سيول متوسطة نتيجة الأمطار الغزيرة التى هطلت على أجزاء كبيرة من المحافظة.. حيث جرت مياه السيول فى عدة أودية بمركزى الحسنة ونخل فى وسط سيناء.

وتتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وموجة من الأمطار الغزيرة والرياح وارتفاع أمواج البحر مما أثر على الحركة التجارية والأسواق بمختلف مناطق المحافظة.