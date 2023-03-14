النقل تنفى إزالة احد الكباري حديثة الإنشاء في مدينة العلمين الجديدة (كوبري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 05:23 مساءً - أصدرت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري بيانا اعلاميا بشأن الرد على المزاعم التي وردت عبر احد الفيديوهات التي نشرها احد المواقع الالكترونية المغرضة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) تحت عنوان إزالة احد الكباري حديثة الإنشاء في مدينة العلمين الجديدة (كوبري دائري العلمين ).

حيث تؤكد الهيئة العامة للطرق والكباري أن هذا الخبر عار تماما من الصحة ولايوجد إزالة لاحد الكباري بالعلمين الجديدة .

كما تؤكد الهيئة أنه بشأن الكوبري المشار اليه في الفيديو فإن الهيئة توضح الحقائق الآتية:-

1. هذا الكوبري تم انشائه سنة ٢٠١٩ بخلوص رأسي (فرق الارتفاع) قدره ٦،٠٠ م طبقا لمعايير ومواصفات الكباري على الطرق .

2. في اطار انشاء مشروع القطار السريع HSR وبسبب تعارض الخلوص الرأسي (فرق الارتفاع) المطلوب للقطار السريع مع كوبري البحيرات - العلمين أعلي السكة الحديد ، والذي يتطلب رفع الكوبري القائم الان بمقدار٣م لتحقيق الخلوص الرأسي (فرق الارتفاع) المطلوب لمرور القطار الكهربائي السريع من اسفله وهو الامر الذي يتطلب تكسير جزء من البلاطة العلوية بطول اجمالي ٨٨ م مع الابقاء على الاعمده والاساسات وإعاده استخدامها وإنشاء بلاطة جديدة في المنسوب المطلوب لهذا الجزء فقط والابقاء على باقي الكوبري كما هو .

3. سيتم انزال الكمرات الخرسانية سابقة الصب لاعادة استخدامها مع الابقاء على الاساسات والاعمدة لرفع الكوبرى للمنسوب المطلوب واعادة رفع الكمرات وصب البلاطة العلوية مرة أخري.

4. الطول المزمع تكسيره للبلاطات العلويه فقط هو ٨٨ م والطول الاجمالى للكوبرى ٦٦٥ م وهو ما يمثل ١٤٪ وسيتم إستخدام باقي عناصر الكوبري مره أخري.

وتهيب وزارة النقل بالسادة المواطنين بعدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب والادعاءات الباطلة التي تهدف الى أحداث بلبلة للرأي العام واستقاء المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية.