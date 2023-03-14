شكرى يشارك في الاجتماع الوزارى لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ

جدة - نرمين السيد - شارك السفير سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ COP27 اليوم الثلاثاء، فى الاجتماع الوزارى الافتراضى لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ، وذلك بناء على الدعوة الموجهة إليه من المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى.





وأكد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن الاجتماع تناول ما تحقق من نجاحات خلال مؤتمر COP27 بشرم الشيخ وسبل البناء عليها فى إطار التحضير لمؤتمر المناخ المقبل COP28 المقرر عقده نهاية العام الجارى فى الإمارات، حيث أكد الوزير شكرى على ما مثله مؤتمر شرم الشيخ من محطة هامة على صعيد الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى لالتزامات مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى. كما أوضح وزير الخارجية أن نجاح عمل المناخ الدولى فى تحقيق أهدافه يتطلب مراعاته لشواغل مختلف الأطراف المعنية بما يعزز من ثقتها وانخراطها فى العمل المناخى، وذلك على نحو ما تحقق خلال مؤتمر COP27 الذى شهد إنشاء صندوق لتمويل جهود معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ فى الدول النامية الأكثر تضرراً.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزير شكرى أبرز كذلك النداء الصادر عن مؤتمر COP27 لإصلاح مؤسسات التمويل وبنوك التنمية الدولية، على نحو يسهم فى زيادة تمويل المناخ وتيسير الحصول عليه بالتوازى مع تقديم المنح الميسرة لدعم جهود مواجهة تغير المناخ. وقد أعرب وزير الخارجية كذلك عن ثقته فى قدرة منتدى الاقتصادات الكبرى على الاضطلاع بدور هام فى دعم العمل المناخى على العديد من الأصعدة.

وكشف المتحدث باسم الخارجية فى تصريحاته، أن الاجتماع يأتى فى إطار الإعداد لاجتماع منتدى الاقتصاديات الكبرى حول الطاقة والمناخ على مستوى القمة المقرر عقده الشهر المقبل، موضحًا أن منتدى الاقتصادات الكبرى تم إنشاؤه عام 2009 بمبادرة أمريكية، بهدف تعزيز طموح العمل المناخى وتيسير الحوار بين الدول المتقدمة والدول النامية حول موضوعات الطاقة والمناخ.