«بحوث الإلكترونيات» يوقع اتفاقا ثلاثيا مع «العربية للتصنيع» و«آر إف بوكس»

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى أهمية التعاون المثمر بين المعاهد والمراكز البحثية والمؤسسات البحثية والصناعية والتكنولوجية، موضحا اهتمام مصر بتطوير الإلكترونيات باعتبارها مجالا حيويا يسهم فى تعظيم الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى امتلاك مصر خطة واضحة لدعم العلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

فيما أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع أهمية تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص والمراكز البحثية والعلمية، واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلى، وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الطاقات الإنتاجية، والحد من الاستيراد.

وأوضح مختار عبد اللطيف أن الهيئة العربية للتصنيع تستهدف من خلال هذا الاتفاق تعزيز التعاون والتكامل الصناعى؛ لتنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة مصر 2030، وتصنيع منتجات وطنية بفكر وخامات مصرية، تحت شعار صنع فى مصر.

ونقل الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، تحيات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى للحضور، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم التعاون بين المعاهد والمراكز البحثية والجهات الصناعية والتكنولوجية؛ لتحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات قائمة بالفعل، مشيدا بالتعاون الوثيق بين الهيئة العربية للتصنيع كصرح وظهير صناعى للدولة، ومعهد بحوث الإلكترونيات، بما يخدم متطلبات الصناعة فى مصر، موضحا أن العقد الموقع مع الهيئة العربية للتصنيع وإحدى المؤسسات الكبرى العاملة فى قطاع التكنولوجيا، تأتى فى إطار رؤية الوزارة واستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وفى ضوء إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأوضحت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات أن توقيع عقد الاتفاق الثلاثى، جاء فى إطار دعم سبل التعاون البحثى والتكنولوجى المستدام بين المعاهد والمراكز البحثية، والمؤسسات والجهات العاملة فى قطاع التكنولوجيا، وقطاع الصناعة.

وأضافت الدكتورة شيرين محرم أن عقد الاتفاق بين معهد بحوث الإلكترونيات، ومصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع، وشركة آر إف بوكس للتصميمات والاستشارات الهندسية؛ يهدف إلى تصنيع وتطوير وتسويق صناعة بطاريات الليثيوم، فضلا عن توريد وتجميع وتصنيع وتسويق المركبات الكهربية وملحقاتها، موضحة أن شركة آر إف بوكس هى إحدى الشركات التى كانت محتضنة بالمعهد من خلال حاضنة طريق الممولة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.

وقال المهندس محمد رزق مدير شركة آر إف بوكس للتصميمات والاستشارات الهندسية أن التحالف يستهدف وضع مصر على قائمة الدول المصنعة والمطورة للطاقة النظيفة فى العالم، وذلك من خلال توفير بطاريات الليثيوم وتطبيقات الطاقة النظيفة للسوق المحلى بجودة عالمية وتكلفة مناسبة، فضلا عن دعم تطوير وتعميق الإنتاج المحلى داخل الأسواق والمصانع بمختلف أنواعها، والذى بدوره سيؤثر تأثيرا كبيرا على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بشكل كامل ومستديم.