إلغاء 40 رحلة بالون طائر فى الأقصر بسبب سرعة الرياح وسوء الأحوال

وذكرت سلطات الطيران المدنى أنه كان من المقرر تحليق حوالى أكثر من 40 رحلة، على متنها 430 سائحا من مختلف الجنسيات العالمية، وتم إلغاؤها، بسبب سرعة شدة الرياح وانعدام الرؤية.
وأوضح أحمد عبود، ممثل الاتحاد المصرى لشركات البالون الطائر، أن قرار الإلغاء جاء فى إطار الحرص على حياة السائحين، بعد رصد حالة الطقس والتى أكدت عدم صلاحية الحالة الجوية لإقلاع البالون الطائر بسبب سرعة الرياح، والتى كانت تزيد على السرعة المسموح بها لطيران البالون.
وأضاف أن قرار الإلغاء تم بعدم التحليق فى سماء المحافظة، بعد أن قام طيارو البالون بإطلاق أكثر من بالونة اختبار للطقس وتبين لهم أنه حركة الطقس والرياح شديدة للغاية وغير مناسبة للإقلاع، وعلى الفور صدر القرار من ملاح الشركة بوقف الرحلات نهائيًا.
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