رئيس هيئة الدواء المصرية يجتمع مع الرئيس التنفيذي للمنظمة الأمريكية لبحث وتصنيع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 04:26 مساءً - اجتمع، اليوم، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، مع الدكتور سمير خليل، الرئيس التنفيذي للمنظمة الأمريكية لبحث وتصنيع الدواء بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بحضور الدكتور محمد سويلم، رئيس الجمعية المصرية لأبحاث وتصنيع الدواء ورئيس مجلس إدارة شركة روش بمصر، والدكتور حاتم الورداني، نائب رئيس الجمعية ورئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا بمصر، وبحضور الدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة.

تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون بين هيئة الدواء المصرية والمنظمة الأمريكية لبحث وتصنيع الدواء بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، ومناقشة الأولويات الحالية للمنظمة، واستعراض تطوير البنية الرقابية والتنظيمية بهيئة الدواء المصرية، ودورها الفعال في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أثنى الرئيس التنفيذي للمنظمة الأمريكية لبحث وتصنيع الدواء بقدرات الهيئة التنظيمية، وتواصلها الدائم مع شركاء الصناعة؛ للمساهمة في النهوض بصناعة المستحضرات الطبية، كما تم مناقشة الفرص الواعدة لجذب الاستثمارات الخارجية في مجال الدراسات والبحوث الاكلينيكية، حيث تمت الإشادة بالتطور الملحوظ بالنظام التشريعي المنظم للدراسات الإكلينيكية بمصر.

يأتي ذلك في ضوء التعاون المثمر والمستمر بين هيئة الدواء المصرية وجميع الجهات الدولية العاملة في صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية، وحرصها على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، ودعم الاستثمار الأجنبي في السوق المصري.