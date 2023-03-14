عاجل.. السيسى يستقبل وفدا يضم وزير التعاون ومسؤولى كبرى الشركات الإيطالية

حضر اللقاء من الجانب المصرى، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وسامح شكرى وزير الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.
وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن زيارة نائب رئيس وزراء إيطاليا للقاهرة، على رأس بعثة تجارية موسعة من كبرى الشركات الإيطالية، تأتى فى إطار علاقات الصداقة الراسخة بين مصر وإيطاليا، والإرادة السياسية القوية لدى الجانبين لتطوير هذه العلاقات ودفعها للأمام، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.
حيث أكد الرئيس فى هذا الإطار ترحيب مصر بالمسؤولين والشركات الإيطالية، التى تمتلك رصيداً كبيراً من العمل المثمر فى مصر، منوهاً إلى وجود آفاق واسعة للتعاون الاقتصادى على جميع الأصعدة، وهو ما ثمنه الجانب الإيطالى مشيراً إلى أن هذه الزيارة تأتى لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ووضع حجر أساس لمزيد من التعاون الاقتصادى، من خلال تعزيز وجود الشركات الإيطالية فى مصر لاسيما فى مجالات الزراعة والغذاء، فى ضوء الأهمية الحيوية للعمل على تحقيق الأمن الغذائى خلال المرحلة الراهنة، التى يعانى فيها العالم من أزمات متتالية فى هذا الصدد.
وذكر المتحدث الرسمى، أن اللقاء شهد أيضاً التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائى بين البلدين، وكذا تبادل الرؤى بشأن الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كما تم التطرق إلى قضية الهجرة غير الشرعية، وبحث جهود التعاون فى مجال الطاقة، حيث اتفق الجانبان على مواصلة العمل فى هذه المجالات خلال المرحلة القادمة، لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة لدى البلدين، ومواصلة التنسيق لمواجهة التحديات الدولية المتنامية سياسياً واقتصادياً.
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