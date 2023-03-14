محافظ القاهرة يتابع انتهاء المرحلة الثانية من مبادرة «عيشيها صح»

جدة - نرمين السيد - تابع خالد عبد العال محافظ القاهرة انتهاء المرحلة الثانية من مبادرة "عيشيها صح" التى أطلقتها الادارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة بقصر ثقافة الأسمرات فى ضوء إدراج مدينة القاهرة مدينة إبداعية على قائمة اليونسكو للمدن الإبداعية فى مجالى الفنون الشعبية و الحرف التراثية.





وأكد محافظ القاهرة أن المبادرة تستهدف تمكين سيدات الأسمرات اقتصاديًا وجعلهن رائدات أعمال تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن التمكين الاقتصادى للمرأة. يذكر أن مبادرة "عيشيها صح" هى أولى مبادرات محافظة القاهرة لتمكين المرأة اقتصاديًا فى المناطق بديل العشوائيات، وتضمنت المرحلة الأولى من المبادرة التأهيل المجتمعى لسيدات الأسمرات وجعلهن قادرات على التغلب على أى مشكلات، أما المرحلة الثانية من المبادرة فتضمنت العمل على رفع الوعى التراثى والثقافى لدى السيدات، وتم إطلاق المرحلة الثالثة من المبادرة والتى تستهدف التمكين الاقتصادى لسيدات الأسمرات وفقا لرؤية مصر 2030 واستدامة الحرف التراثية و ذلك بنقلها لجميع فئات المجتمع .

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