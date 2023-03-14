حياة كريمة.. غرب أسوان من السيول إلى التطوير (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى جهود حياة كريمة فى غرب أسوان:-
ومن بين هذه القرى التى شملتها مبادرة حياة كريمة، قرى غرب أسوان من أبناء النوبة، وتضمنت 39 وحدة محلية و116 قرية و380 نجع وكفر.
وعملت المبادرة على تغيير شامل للحياة بشكل مرحلى بعد السيول التى شهدتها القرى.
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