جامعة بنها تحصل على شهادة «الأيزُو» للمرة الثالثة

جدة - نرمين السيد - أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقديم كافة أوجه الدعم للجامعات المصرية من أجل الحصول على شهادات الجودة، وشهادة السلامة والصحة المهنية، مما يعد خطوة على الطريق نحو تطوير التعليم العالى، والعمل على تقليل مخاطر الصحة والسلامة المهنية داخل الجامعات، ووضع حماية صحة الموظفين فى مقدمة جميع العمليات والتخطيط وتنفيذها بشكل صحيح؛ لتصبح أداة فعالة من شأنها أن تظهر عائدًا على الاستثمار.





وأعلن جمال سوسة رئيس جامعة بنها، عن توصية شركة ايه جيه ايه (الجهة المانحة لشهادات الأيزو) تجديد شهادة (الأيزو 9001-2015) الحاصل عليها النظام الإدارى للجامعة، ومنح الجامعة شهادة السلامة والصحة المهنية (الأيزُو 45001-2018)، بعدما خضعت إدارات الجامعة لعملية مراجعة لنظام إدارة الجودة، ومراجعة إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقا للمواصفات القياسية.

جاء ذلك خلال اللقاء الختامى لزيارة فريق المراجعين لمؤسسة AJA الجهة المانحة لشهادات الأيزو، والذى أوصى بتجديد (شهادة الأيزُو 9001 لسنة 2015)، وحصول الجامعة على شهادة السلامة والصحة المهنية (الأيزُو 45001 لسنة 2018)، كأول جامعة حكومية تحقق هذا الإنجاز، تأكيدًا لتميزها فى تطبيق المعايير الدولية للجودة والسلامة والصحة المهنية.

وأضاف سوسة أن الجامعة تسير وفق خطة ورؤية مستقبلية تواكب متطلبات الدولة فى التطوير المستمر للعملية التعليمية والبحثية والوصول لمعايير الجودة، مؤكدًا توفير بيئة عمل مناسبة لمنسوبى الجامعة ومتلقى الخدمة.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لإدارات الجامعة، والبالغ عددها (24 إدارة) وجميع قيادات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة بهذه المناسبة، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء انعكاسًا للأداء المتميز، وتطبيقًا لمعايير نظم الجودة الشاملة ومعايير السلامة والصحة المهنية طبقاً للمواصفات القياسية داخل إدارات الجامعة المختلفة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المساهمة الفعالة لفرق العمل بالجامعة أدى إلى اجتياز مراجعة تجديد شهادة الجودة (أيزُو 9001 لسنة 2015) للمرة الثالثة على التوالى، والحصول عليها شهادة السلامة والصحة المهنية (أيزُو 45001 لسنة 2018) وبذلك تكون الجامعة قد حصلت على شهادة النظام المتكامل للجودة والسلامة والصحة المهنية معًا، والذى جاء فى إطار التعاون الإيجابى بين كل إدارات الجامعة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار فى تحسين الأداء والمحافظة عليه؛ لإرضاء متطلبات العملاء بشكل احترافى ومتميز.