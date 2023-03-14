"البحوث الإسلامية" يعلن نتيجة الاختبارات التحريرية للابتعاث العام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 03:30 مساءً -

عقد ت الامانه العامه لجممع البحوث الاسلامية بالازهر الشريف الاختبارات الشفوية للناجحين في الامتحانات التحريرية للمسابقة العامة للابتعاث للعام الحالي يوم الأحد؛ وذلك بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر؛ حيث تستمر لمدة أربعة أيام لجميع التخصصات.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د نظير محمد عياد إن اختيار مبعوثي الأزهر الشريف إلى دول العالم يتضمن عدة مراحل تبدأ بالاختبارات التحريرية ثم الشفوية والمقابلات الشخصية، والتي يستهدف المجمع من خلالها اختيار أفضل العناصر المتقدمة من مدرسي الأزهر الشريف في التخصصات المختلفة، إضافة إلى وعاظ الأزهر الشريف؛ لتمثيل الأزهر الشريف في مختلف دول العالم.

أضاف عياد أن مبعوثي الأزهر الشريف تقع عليهم مسؤولية كبيرة في نشر العلم والمعرفة، إضافة إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر ثقافة التسامح واليسر، ومواجهة التحديات المعاصرة التي تختلف باختلاف المجتمعات والدول والثقافات؛ مما يتسدعي أن يكون على قدر عال من الثقافة والمعرفة.

وللاطلاع على موعد ورقم اللجنة يمكنك الدخول على الرابط الآتي على بوابة الأزهر الإلكترونية: