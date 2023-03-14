أخبار مصرية

مساعد وزير الخارجية يلتقى الدارسين بكلية الحرب الأمريكية ويستعرض تحديات الأمن القومى

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 مارس 2023 03:29 مساءً - أكد السفير د. حازم فهمي مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، على الأهمية الخاصة التي توليها مصر للعلاقات مع الولايات المتحدة، ولا سيما في ضوء مرور مائة عام على إقامة العلاقات الثنائية بين البلدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده مساعد وزير الخارجية مع عدد من الدارسين في كلية الحرب الجوية الأمريكية، بمقر وزارة الخارجية المصرية، وبمشاركة كوادر الدفعة 55 بالمعهد الدبلوماسي المصري التابع لوزارة الخارجية، وكذا ممثلي سفارة الولايات المتحدة بالقاهرة.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء أن السفير د. فهمي استعرض خلال اللقاء تحديات الأمن القومي المصري، وأبعاد العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا أهم مستجدات العلاقات الثنائية، فضلًا عن تناول التطورات الجيوسياسية الدولية وتداعياتها على منطقة الشرق الأوسط.

محمد يوسف

محمد يوسف

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