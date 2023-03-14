«الوزراء» ينفى حذف أجزاء من منهج الثانوية العامة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إصدار قرار بحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022/2023، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن. وشددت على أن المقررات الدراسية لطلاب شهادة الثانوية العامة كما هى دون حذف أى أجزاء منها، على أن يؤدى الطلاب الامتحانات فى شهر يونيو 2023 فى جميع أجزاء المقررات الدراسية كاملةً، مُناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

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