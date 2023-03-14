قرار جمهورى بنقل ملكية شركة مصر للتأمين لصندوق مصر السيادى

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 102 لسنة 2023 بنقل ملكية 100%من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.



جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار رقم 102 لسنة 2023 بنقل ملكية 100%من أسهم شركة مصر القابضة للتأمين إلى صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية.

ونُشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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